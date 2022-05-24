انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم للإيجار في المركز القومي للسينما بحضور صناع السينما والجمهور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699677/اليوم-عرض-فيلم-للإيجار-في-المركز-القومي-للسينما-بحضور-صناع-السينما-والجمهور

يُعرض اليوم فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام في سينما أوبرا دمنهور، المقام بواسطة المركز القومي للسينما وذلك بحضور عدد من صناع السينما والجمهور، ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير للحضور.

دوت الخليج يرصد لكم عرض فيلم للإيجار اليوم في سينما أوبرا دمنهور

فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي

ومن المقرر أن يقام عقب عرض فيلم للإيجار ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور، ويشارك في بطولة فيلم «للايجار» كلًا من خالد الصاوي، شيرى عادل، محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

قصة فيلم للإيجار

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال.

أخر أعمال خالد الصاوي

جدير بالذكر أنه شارك خالد الصاوي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

كما ينتظر الفنان عرض مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

وشارك خالد الصاوى جمهوره بمنشور تكشف فيه تفاصيل شخصيته في العمل، فقال: "ناصر المنشاوي تصدير واستيراد اغذية ومشروبات تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور ويتقن الجرائم في الظلمة اسرع من أي خصم واشد تنكيلا اجتماعي جدا ظاهريا لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة وضلالات العظيم المضطهد وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر وقد وصل لاخر الخط الان سيقتل خصومه جميعا او سينتحر بعنجهية قبل قتله".