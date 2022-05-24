انت الان تتابع تفاصيل خبر بطولة لوسي.. انطلاق عرض مسرحية الحفيد في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699672/بطولة-لوسي-انطلاق-عرض-مسرحية-الحفيد-في-هذا-الموعد

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن موعد عرض مسرحية “الحفيد”، وهي من بطولة الفنانة لوسي والفنان عابد عناني، وقد استمرت تحضيراتها لعدة أشهر على خشبة المسرح.

دوت الخليج يرصد لكم موعد عرض مسرحية الحفيد بطولة لوسي

مسرحية الحفيد بطولة لوسي

ونشرت صفحة المسرح القومي الرسمية عبر فيسبوك عن موعدها، كالتالي: “بدء العد التنازلي الخميس 26 مايو يرفع الستار 9 مساءً، مسرحية الحفيد على المسرح القومي، توكلنا على الله”.

مسرحية الحفيد التي تضم كوكبة من النجوم وهم لوسي وعابد عناني وأحمد سلامة، ونورهان ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي ومحمود عبد الرازق ولمياء الخولي وآخرين، والمسرحية ديكور دكتور حمدي عطية، وأشعار طارق علي، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وملابس مروة عودة، للمخرج يوسف المنصور، ومكياج إسلام عباس.

تفاصيل مسرحية الحفيد

وتجسد الفنانة لوسي شخصية زينب التي تدور حولها أحداث المسرحية هي وأولادها الذين يعتبروا نموذجاً حياً يمثل المجتمع المصري وتحولاته منذ الثمانينات وحتي العصر الحديث وذلك في إطار كوميدي إجتماعي ساخر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج يوسف المنصور، كانت مسرحية أفراح القبة التي تم تقديمها على خشبة مسرح الشباب وكان قد حصد به ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح.

مسرحية أفراح القبة عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين وهم عبد المنعم رياض ومحمد تامر، سمر علام، وجيهان أنور ، وفاطمة عادل، مينا نبيل، حمزة رأفت، ‏أحمد صلاح، يوسف مصطفى، محمد عبدالقادر، مينا نادر، هايدي عبدالخالق، ‏عبير لطفي، محمد يوسف، أحمد عباس، باسم سليمان، حسام ‏علاء، ، مارتينا روؤف، هدير طارق، وآخرين.

يشار أن مسرحية أفراح القبة، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، ومن تأليف موسيقى أحمد نبيل، ‏وتصميم أزياء عبير بدراوي، وتصميم ‏حركي مناضل عنتر.

آخر أعمال لوسي الفنية

بينما كانت آخر أعمال الفنانة لوسي كانت مشاركتها في بطولة مسلسل انحراف للفنانة روجينا والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وضم كوكبة من النجوم مثل عبد العزيز مخيون ونانسي صلاح ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وآخرين.