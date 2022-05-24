وزير التنمية: تنفيذ 32 دورة تدريبية وورشة عمل فى مجال القضايا السكانية

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» والذى يهتم بدوره على الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية ويتم من خلاله إدارة القضية السكانية من منظور تنموى شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.

وأكد محمود شعراوى، أنه تم إنشاء وحدات للسكان فى كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة فى التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف الإسكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسى القائم على النهج التشاركى والذى بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية فى اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأوضح محمود شعراوى، أنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قام المشروع بتقديم 19 دورة تدريبية استفاد بها 858 من قوة العمل السكانية، كما قام مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بتنظيم 10 برامج تدريبية سكانية استفاد منها عدد (184) من وحدات السكان والمنسقين وسوف يتم استمرار التدريب لعامه الثالث بدعم فنى من الوزارة، إضافة إلى اجتماعات المتابعة أون لاين والتى استفاد منها 90 مشاركا من وحدات السكان، كما تم تنظيم ثلاث ورش تعريفية للمحافظات الجديدة استفاد بها 63 متدربا، كما تم عقد تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسقين سكان.

وأشار محمود شعراوى، إلى أنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان قامت 20 محافظة بدمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمى بنسبة 90% من إجمالى المحافظات للسكان حيث بلغ عددهم 74 شاب وفتاة للمشاركة فى اتخاذ القرار، كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان، لافتاً الى أن بعض وحدات السكان بالمحافظات قامت بدور هام للشباب والمرأة فى المحافظات وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم والمساعدة فى تسويق منتجاتهم والمشاركة فى تنظيم معارض لتسويق المنتجات بالتعاون مع التنفيذين والمجتمع المدنى فى كل من محافظات السويس والأقصر وقنا والبحيرة وغيرهم من وحدات السكان بباقى المحافظات إضافة إلى التدريبات التى تم تنسيقها من خلال الوحدة لبناء قدرات الشباب والسيدات على ريادة الأعمال.

وقال محمود شعراوى، إن المشروع قام من خلال وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقرى وقامت وحدات السكان ومنسقيهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات مشيرا إلى أنه تم تنظيم قوافل سكانية فى غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها، كما تم أيضا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدنى الخصائص المجتمعية، و ترشيد الاستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية.

ولفت محمود شعراوى، إلى أن وحدات السكان ببعض المحافظات قامت بإطلاق مبادرات عديدة للتوعية بالقضايا السكانية مثل مبادرة "معا نستطيع" بالإسكندرية لبناء الدعم وكسب تأييد القيادات المختلفة بكافة المديريات والمؤسسات وعمل توعية بالقضايا السكانية ودور وحدات السكان بالشراكة مع الجهات المعنية لحلها، ومبادرة "يوم القرية" بمحافظة بنى سويف لتجوب قرى المحافظة للتوعية بالقضية السكانية، ومبادرة "أسرتنا مسئوليتنا"، ومبادرات "شبابنا مستقبلنا" و"حلها فى تدويرها" قامت بها وحدة سكان محافظة السويس بالتعاون مع مشروع "قيم وحياة" التابع لمؤسسة أجيال مصر لنشر القيم والمبادئ الراقية بالمدارس، كما قامت وحدة السكان بمحافظة الجيزة بمبادرة بعنوان "خلفتك مسئوليتك - احسبها صح" للتوعية بمخاطر الإنجاب المتكرر والإنجاب المبكر ومبادرة أخرى للحد من ظاهرة الغارمات وخفض نسب الطلاق بعنوان: "الجواز مش جهاز- غسالة واحدة كفاية".

واستكمل الوزير حديثه عن المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية بمبادرة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، وقامت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالعديد من الأنشطة ذات العلاقة بالشباب والسيدات ومنها مؤتمر الشباب "آمال وتطلعات، المؤتمر العلمى الأول للصحة، ملتقى (الحرفجية)، وحفل لتكريم الأمهات المثاليات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها فى المحافظات الحدودية وبناء قدراتهم لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، والتعاون مع مشروع تنمية الصعيد لإعداد قاعدة بيانات ومؤشرات متابعة وتقييم أوضاع السكان بمحافظتى سوهاج وقنا كمرحلة أولى.

كما سيتم التعاون مع مؤسسة أجيال لتعميم مبادرة قيم وحياه على جميع المحافظات، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخرى بالتعاون مع شركاء العمل المحلى.