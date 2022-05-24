مرشح مصرى فى الانتخابات الكندية: الإصلاح الاقتصادى وراء طفرة القطاع العقارى

جدة - نرمين السيد - دعا المرشح المصرى الكندى فى الانتخابات البرلمانية الكندية، شريف سبعاوى، اليوم الثلاثاء، المصريين فى كندا وفى شتى أنحاء العالم إلى الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له دور فعال فى الطفرة التى شهدها قطاع العقارات وفى الإقبال على الاستثمار بالسوق المصرى.





وأشاد سبعاوى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بتوجيهات الرئيس السيسى بتوسيع جهود الترويج للعقار المصرى بالخارج، ما يزيد من جاذبية هذا القطاع لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال الحملة الانتخابية التى يخوضها سبعاوى، وهو أول نائب مصرى فى برلمان كندى – لإعادة انتخابه لدورة ثانية.

وكشفت استطلاعات الرأى الأخيرة عن تقدم كبير لسبعاوى فى الانتخابات البرلمانية فى أونتاريو الكندية المقرر إجراؤها فى شهر يونيو المقبل، وهو ما يضعه على حافة الفوز بفترة ولاية ثانية عن حزب المحافظين التقدمى.

ويقود المهندس شريف سبعاوى حملة قوية لإعادة انتخابه فى البرلمان فى الانتخابات المقررة فى الثانى من يونيو المقبل، حيث يرتكز برنامجه الانتخابى على تشجيع قطاع الأعمال والشركات الصغيرة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية فى مجال الصحة والطرق والمواصلات.

وقال سبعاوى فى تصريحات خاصة إن الانتخابات الحالية أكثر تنافسية وقوة من السابقة، إلا أن المؤشرات واستطلاعات الرأى الأولية تمنحه أفضلية الفوز بفضل الدعم الكبير الذى يحظى به من الجاليتين المصرية والعربية.

وكشفت استطلاعات الرأى عن تقدم سبعاوى فى دائرة "مسيساجا - إيرين ميلز" بـ38% بفارق أربع نقاط عن منافسه فى الحزب الليبرالى الذى يأتى ثانيا بنسبة 34%، بينما تأتى مرشحة حزب الديمقراطيين الجدد فى المركز الثالث بنسبة 19%.

ويخوض سبعاوى – الذى تم اختياره ضمن قائمة تضم 4 مرشحين مصريين للجائزة السنوية لأفضل 25 مهاجرا فى كندا لعام 2022 - الانتخابات وسط منافسة 7 مرشحين بينهم مرشحان عن حزب الديمقراطيين الجدد، الأول من أصل لبنانى، والثانى من أصل صومالى.

وكان المرشح المصرى، قد نجح خلال الدورة البرلمانية المنتهية فى تمرير القانون رقم 106، الذى يقضى باعتماد شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة والتراث المصرى فى أونتاريو فى سابقة لم تحدث من قبل.

وفى أكتوبر 2019، تم اختياره للعمل كمساعد برلمانى لوزير التراث والرياضة والسياحة والصناعات الثقافية.