وزيرة الصحة القطرية تشيد بنجاح المنظومة المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان محمد الكوارى وزيرة الصحة فى دولة قطر، أمس الاثنين، وذلك لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى القطاع الصحى.





جاء اللقاء ضمن عدد من الاجتماعات التى يعقدها الوزير على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

بحث الوزير خلال لقائه بوزيرة الصحة القطرية، فرص الاستثمار بالقطاع الصحى المصرى، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا حرصه على التعاون المستمر للارتقاء مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض إنجازات القطاع الصحى، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما استعرض النجاح الكبير لمبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة فى القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع أن الوزير أكد تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، من خلال وضع خطة محددة لرفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة بالقطاع الصحى فى مصر وقطر، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لفرق التمريض وفنيى الأشعة لإطلاعهم على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير دعا الجانب القطرى لزيارة المنشآت الصحية المصرية، والتعرف على أنظمة عمل الرعاية الأساسية، وطب الأسرة، وخطوات التطوير الجارية فى مجال التأمين الصحى ونظم تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الصحة القطرية، بما حققته الدولة المصرية من نجاحات انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربة عن ترحيبها بالتعاون بين الدولتين، مؤكدة تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون الثنائى فى كافة أوجه ومجالات الرعاية الصحية.