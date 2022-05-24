غدا.. جامعة القاهرة تحتفل بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقارة إفريقيا، وما تقدمه لمختلف الدول الإفريقية على جميع المستويات وفى جميع المجالات، بالإضافة إلى توضيح ودعم دور مصر التاريخى والريادى فى القارة عامة، ودعمها لحركات التحرير الإفريقية ونضالها ضد الاستعمار، ومد جسور التعاون والتكامل مع سائر الدول الإفريقية وذلك فى إطار الاهتمام بالملف الإفريقى، والمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على قارة إفريقيا، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 فى الوصول إلى تحقيق الوحدة الإفريقية.
ومن جانبه، قال الدكتور عطيه الطنطاوى القائم بأعمال عميد الكلية، إن احتفالية "يوم فى حب مصر"، يشارك فيها نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ورئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية وكبير السياسيين به، وسفير الاتحاد الإفريقى، وعدد من سفراء الدول الإفريقية الممثلين لأقاليم القارة الـ5، ومنهم سفراء دول الكاميرون، والكونغو، وغينيا، وكينيا، والمغرب، وبوركينا فاسو، وجيبوتى، وملاوى، وجابون.
وأوضح الدكتور عطية الطنطاوى، أن الاحتفالية يحاضر فيها عدد من القيادات العسكرية، أبرزهم اللواء أركان حرب ناجى شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تهتم بالملف الإفريقى، وتدعم دور مصر الريادى فى القارة الإفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الإفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الإفريقى، لتحقيق التكامل الإفريقى بمعناه الواسع، حيث تعتبر كلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة صرحا مصريا رائدا فى جميع التخصصات والشؤون الإفريقية، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا باعتبارها بيت خبرة إفريقية، بالإضافة إلى تعميق المعرفة بالشؤون الإفريقية، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع إفريقيا.
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