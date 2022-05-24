مايا مرسى ترد على عمرو واكد: إحنا بمئات الرجال اللى فقدوا النخوة والشجاعة

جدة - نرمين السيد - وأكدت مايا مرسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات، والسيدة المصرية اللى اتهمتها دى هى اللى وقفت وأنقذت بلدها على فكرة، حتى لو ده مش عاجبك، هى السيدة المصرية اللى ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دى".
وتابعت: "هى السيدة اللى بتربى جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لأمنها وأمانها، إحنا بمئات الرجال اللى فقدوا النخوة والشجاعة، إحنا بمئات الرجال اللى باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم، أسفك يا عمرو واكد غير مقبول.. عيب".
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