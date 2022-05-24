وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «خالد - 20»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (خالد - 20) والذى تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام، فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.





وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتلوا المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم وبذل كل غال ونفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدماً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضا مختصرا للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المــشـروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أى عدائيات، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به جميع العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية فى تنفيذ المشروع، كما طالب مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.