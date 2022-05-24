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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699673/اليوم-استكمال-التحقيق-مع-غادة-إبراهيم-في-واقعة-جنازة-سمير-صبري

قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة ممثلها الفنان أشرف زكي استكمال التحقيق مع غادة إبراهيم في جلسة ثانية ستعقد اليوم الثلاثاء حول ما وقع في جنازة سمير صبري.

دوت الخليج يرصد موعد استكمال التحقيق مع غادة إبراهيم.

إيقاف غادة إبراهيم

وكانت نقابة الممثلين أصدرت قرارًا بإيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وأحالتها إلى التحقيق، جراء إهانتها للفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهامها لهما بأنهما منعتاها من ركوب الأتوبيس المتوجه إلى الإسكندرية لعزاء الفنان الراحل.

وجاء القرار بإمضاء من سكرتير النقابة وتضمن ما يلي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

أزمة غادة إبراهيم وإلهام شاهين

بداية أزمة غادة إبراهيم مع الهام شاهين وبوسي شلبي فى جنازة سمير صبري القصة بدأت عندما خرجت غادة إبراهيم منهارة من البكاء، أثناء تواجدها في الجنازة، وحكت قائلة: "فيه واحدة حقيرة قالت الفنانين ليهم باص.. أنا معايا عربيتي بس قلت نكون كلنا مع بعض يعني.. أول ما قربت لقيتها بتقول الباص اكتمل خلاص مفيش حد هيركب.. واحدة حيزبونة.. إلهام شلبي.. أنا صايمة.. حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها أصلًا.. وكلكم عارفينها.. هي وإلهام بنت سعاد.. ربنا حرمنا من سمير صبري المحترم وسايبلنا الناس الوحشة ترازي فينا وتقرفنا.. اللهم لا اعتراض".

وتابعت "إبراهيم": "إلهام بنت سعاد بدعي عليها كل صلاة وكل أدان وهي وإلهام بنت عفاف.. الله ينتقم منهم.. الناس الوحشة هي اللي قاعدة تقرفنا ترازي فينا والناس الحلوة راحت.. ربنا ياخدهم وحسبي الله ونعم الوكيل.. دول ميعرفوش ربنا ولا آخرة ولا دين".

وحول مواقفها مع سمير صبري، أشارت: «سمير كان واقف جنبي وقعد يقولهم عليا إني كويسة وإنه واثق في براءتي، وبالفعل طلعت براءة، وشكرته على دعمه الكبير ليا.. الله يغفر له ويرحمه، ويؤنس وحشته، ويهون علينا فراقه.. بدعيلك وأنا صايمة».

بدأت الفنانة غادة إبراهيم مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في الإعلانات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وغادة عادل، ثم دخلت عالم التمثيل في عام 1994 من خلال مشاركتها في مسلسل "سر الأرض"، ثم بعدها توالت أعمالها الفنية في المسرح والسينما أيضًا، حصلت على أدوار البطولة في أكثر من فيلم منها: "قشر البندق، حائط البطولات"، شاركت كبطلة في مسلسلات كثيرة أهمها: "السبع بنات، منتهى العشق" شاركت في فيلمي إغراء فقط هما "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع الفنانة نجاح الموجي، فيلم "الإمبراطورة" مع الفنانة نادية الجندي، قدمت خلال مسيرتها ما يقرب من 60 عملًا فنيًا في مختلف المجالات، آخر ما شاركت به فيلم شارع محمد علي عام 2017 ولم يتم عرضه حتى الآن.