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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699675/الصحة-إطلاق-4-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إطلاق عدد من القوافل الطبية بمحافظات مصر؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة».

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القوافل الطبية بالمحافظات

وأوضحت الوزارة في منشورها، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في 4 محافظات هم: «الجيزة - الإسكندرية - البحر الأحمر - الوادي الجديد»، على مدار يومي 24 و25 مايو2022، تستهدف المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

وتضم قوافل الصحة الطبية، كافة التخصصات من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، كما تضم صيدلية خاصة بها تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية

تنطلق القوافل الطبية في المناطق التالية:

- جدة مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

- الزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

- هرم سيتي حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- أبيس 2 مركز شرق بمحافظة الإسكندرية.

جدري القرود

وفي سياق آخر، اهتمت وزارة الصحة المصرية برفع الوعي بفيروس جدري القرود، ونشر بعض التعليمات للمواطنين في محاولة للوقاية منه والتي تمثلت في:

1- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدف فيها جدري القرود، وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانًا مريضًا.

2- عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين بخطر الإصابة.

3- غسل اليدين بالماء والصابون باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

4- استخدام أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى.

5- اتخاذ إجراءات حجر البيطري للحيوانات المصابة.