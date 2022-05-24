افتتاح المعرض الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية بجامعة حلوان (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان معرضها الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية ومنتجات الطلاب بالجامعة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان.





وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعى بالجامعات المصرية، بحضور الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن، والدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إحسان أبو زيد مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، شامة مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، كما حضر المعرض فريق وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة وأيضا فريق مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.



وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تأتى فى إطار المساهمة فى مواجهة غلاء المعيشة ومراعاة الظروف الاقتصادية، والمساهمة فى عملية التمكين الاقتصادى للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة فى التمكين الأسرى ولتحقيق دور هام فى برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة فى كل المجالات.

وأشاد الدكتور حسام رفاعى بمنتجات المعرض حيث يحتوى المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة.



وقد أفاد الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن ااجتماعى بالجامعات المصرية إن المعرض يشهد إقبالا كثيفا من الطلاب مضيفا أن المعرض أستمر للأسبوع الثانى نظرا للإقبال على إنتاج الأسر المنتجة.

أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن أنه بلغ عدد الأسر العارضين 31 أسرة وجمعيات أهلية "جمعية همسة الخير – جمعية الهدى المنير – جمعية التحرير – جمعية الرواد"، وعدد من طلاب الجامعة العارضين، وقد اشتمل هذا المعرض على سلع بأسعار مخفضة، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.



جدير بالذكر أن المعرض يحتوى على "مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة.