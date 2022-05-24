الجيزة تشن حملة لضبط وإزالة المخالفات فى الهرم (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الضبط ورفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحت إشراف المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم.

كما تم أيضا إزالة شدة خشبية وحوائط روف بالدور الثانى عشر بشارع محمد خطاب من اللبينى هرم وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ باقى الإجراءات القانونية حيالهم، ومن جانب آخر قام القطاع بأعمال تمهيد وتجريد بشارع الباسل من شارع زغلول وحتى المجزر الآلى استكمالا لأعمال التوسعة والتطوير.

وشنت القطاعات حملة إشغالات مكبرة على شوارع "الطوابق فيصل - ومنشأة البكارى - المريوطية فيصل - اللبينى هرم - كعبيش - الشهيد أحمد حمدى - اللبينى فيصل" استهدفت الحملات رفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات من المحلات والمقاهى وفروشات الباعة الجائلين.

كما تم إزالة التعديات من بلدوره وحواجز حديدية وكتل اسمنتية على حرم الطريق وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.