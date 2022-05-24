استعدادات محطة عدلى منصور التبادلية للافتتاح (صور)

جدة - نرمين السيد - نشر التليفزيون المصرى على صفحته الرسمية " أخبار مصر" بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، صورا لانتهاء أعمال تنفيذ محطة عدلى منصور المركزية التبادلية تمهيدا للافتتاح قريبا.





وتعد محطة عدلى منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا. كما يتم بالمحطة تبادل الخدمة بين محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام».

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