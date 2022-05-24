توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعاته باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب، وبما يصب فى مصلحة الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، كما وجه الرئيس بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائى التى تعتبر عماد هذه الصناعة.

ووجه الرئيس كذلك بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة فى التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية.

وتم استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة فى هذا المجال، فى إطار الإستراتيجية القومية التى تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة فى مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك فى ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة فى الرياح والطاقة الشمسية.

كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء فى مصر، والذى يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع فى الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة فى مصر، بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وتصدير الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث، أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات فى المناطق الصناعية والموانى التابعة للهيئة.

وقد وجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بالاستمرار فى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجى والحيوى للقناة، بما يسهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على أنه فى إطار استمرار جهود الدولة لدعم نظم الحماية الاجتماعية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء - فى تقرير تضمن إنفوجرافات - عن موازنة الجمهورية الجديدة (العام المالى الجديد 2022ــ2023)، والتى تعد الأعلى إنفاقا على تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

وأبرز تقرير المركز أهم ملامح الموازنة الجديدة، مقابل بيان مقدر للعام المالى الحالى، مشيرا إلى أنه من المتوقع بلوغ الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 1.3 تريليون جنيه بموازنة العام الماضى، بزيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالى المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه بزيادة 16.7%.

وبالنسبة لمستهدفات المؤشرات الاقتصادية، فإنه من المستهدف تسجيل معدل نمو اقتصادى 5.5%، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى 6.1% مقابل 6.2%، مع استهداف تسجيل فائض أولى 1.5% مقابل 1.2%، كما سجلت مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة 84% مقابل 85%، فى حين بلغ متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف 3.6 سنة، مقارنة بـ3.5 سنة.

وأكد المركز استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه، مقابل 275.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5%، أما الإنفاق على الأدوية فيبلغ 14.6 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه بزيادة 6.6%، بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحى 50%، حيث بلغت 1.8 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه، واستقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند 7.1 مليار جنيه.

وأوضح المركز أن مخصصات التعليم قبل الجامعى، بلغت 317 مليار جنيه، مقارنة بـ256 مليار جنيه بزيادة 23.8%، ومخصصات التعليم العالى 159.2 مليار جنيه، مقارنة بـ132.1 مليار جنيه بزيادة 20.5%، كما بلغت مخصصات البحث العلمى 79.3 مليار جنيه، مقابل 64.1 مليار جنيه بزيادة 23.7%.

وأشار المركز إلى حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 311.5 مليار جنيه بزيادة 14.3%، بينما بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه، إلى جانب 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة، متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وذكر المركز أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار فى دعم تنشيط الصادرات، وتوفير المخصصات المالية لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، ووصلت تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال 2 مليار جنيه، وتكلفة برنامج توصيل الغاز للمنازل 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز لـ1.2 مليون أسرة، وتكلفة الدعم النقدى ودعم المرافق للإسكان الاجتماعى 7.8 مليار جنيه، ويستهدف دعم 120 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه تمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 357.1 مليار جنيه، وتشمل زيادة المرتبات أول أبريل الماضى بدلا من أول يوليو المقبل، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويا.

وأشار المركز إلى ترحيب صندوق النقد الدولى بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية، وتشكيل حاجز مالى قوى خلال حالة الاضطراب، وعدم اليقين العالمية الحالية.

كما أكد البنك الدولى أن مصر اتخذت عدة إجراءات نقدية ومالية استجابة للمستجدات العالمية، منها تطبيق حزم مالية بالموازنة الجديدة للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات، إلى جانب إشارة «ستاندرد آند بورز» إلى أنها ترى آفاق نمو قوية نسبيا على المدى المتوسط لمصر، مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما لفتت إلى إدراكها بأن الموازنة ستلتزم بتحقيق فائض أولى طموح، يصل إلى 1.6% مع نية العودة لتحقيق نسبة 2%، ذلك بمجرد تلاشى آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد، أما «فيتش» فقد توقعت أن تستمر مصر فى خفض العجز الكلى بالموازنة خلال السنوات المقبلة، مع تقلص تكاليف خدمة الدين وضبط سياسات الإنفاق.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «التمويل البديل» بات أكثر أهمية فى ظل تشابك التحديات العالمية التى تزايدت حدتها مع التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، على اقتصادات أنهكتها جائحة «كورونا»، وما أعقبها من موجة تضخمية لم تشهدها بعض الدول منذ أكثر من أربعين عاما.

وقال معيط - فى المؤتمر الدولى حول «فرص التمويل البديل فى مصر نحو تمويل مستدام للتنمية» المنعقد بالتعاون بين وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - إننا ماضون فى تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار إلى أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الحالى؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.. لافتا إلى أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالا كبيرا، بما يدل على ثقتهم فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح معيط، أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى، لافتا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ، تؤكد مجددا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وشدد على أن مصر، لم تكن بمعزل عما يعانيه العالم من تداعيات استثنائية، تشكل مشهدا اقتصاديا أشد اضطرابا فى ظل صراع غير معلوم مداه الزمنى، إلا أننا بادرنا بحزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات العالمية؛ حيث يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية، ومن المتوقع تسجيل فائض أولى 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتباه إلى عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة فى الدول النامية التى تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويا، مؤكدة أنه أضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت "إن الاقتصادات الناشئة - ومن بينها مصر - واجهت تحديات كبيرة بشكل غير متكافيء من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالى وفى الوقت نفسه توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية، التى أصبحت أكثر إلحاحا خصوصا فى إطار السعى لمتابعة تحقيق أجندة 2030، وأن إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر" لتكن مصر سباقة فى إطلاق هذا التقرير والذى يمثل التقرير الوطنى الأول من نوعه عالميا عن تمويل التنمية.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضى قدما فى تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء فى الإطار الأممى أو فى الإطارين الوطنى والإقليمى، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقا للأولويات التى تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية، وأوضحت السعيد حرص مصر على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية، وتكثيف حجم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء خلال خطة 2022-2023 بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء.. موضحة أنه من المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه فى العديد من القطاعات.