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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /699582/انتشار-القمامة-بالشوارع-وعدم-وجود-منظومة-لجمعها-بمناقشات-النواب-اليوم

بحضور وزير التنمية المحلية..

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.

دوت الخليج انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها بمناقشات النواب اليوم طلبات الإحاطة جاءت كالتالي: أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1-شادية خضير 2-محمود البرعي 3- عمرو رشدي 4-محمد الكومي 5-ايلاريا سمير حارص 6- عصام العمدة 7-أحمد جعفر 8- وائل الطحان 9-حسن عمر حسنين 10- شيرين القشاش 11-حسام المندوه الحسيني 12-سناء السعيد 13-محمد صلاح أبو هميلة 14-هشام حسين 15-أحمد سعد نويصر 16- أسماء سعد الجمال ب - سؤال مقدم من : أحمد بلال البرلسي جـ - طلبا مناقشة عامة مقدمان من: 1.أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث. 2.ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة. - طلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية. أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- عبد الله علي مبروك 2- عبد الحميد دمرداش 3- عادل عامر 4- إبراهيم نظير 5- السيد رحمو 6-عبد المنعم عبد العليم 7- رضا غازي 8-مكرم رضوان 9-سهام بشاي 10- رفعت شكيب 11- علي الدسوقي 12- مجدي الأمير 13- أحمد أبو زيد 14-رياض عبد الستار 15- أحمد إدريس 16- مصطفى محمود مصطفى 17- ناصر عطية 18- نادر عبده ب - سؤال مقدم من : محمد راضي - طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء . أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1. يونس عبد الرازق 2- طه الناظر 3- طلعت عبد القوي 4- سعودي عبد الرحمن 5- محمد الجمال 6-أيمن معاذ 7- محمد حمدي دسوقي

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