حكم عمل الوشم والتاتو.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: "إن التاتو أو الوشم له نوعان، منه الثابت ومنه المؤقَّت، أما الثابت فهو الوشم بالمعنى القديم الذى يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب فى الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.

وقد اتفق الفقهاء على نجاسة هذا النوع من الوشم ومن ثَم حكموا بحرمته، لما رواه البخارى ومسلم، عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضى الله عنه قَال: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".

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وتابعت الإفتاء: "أما النوع الثانى منه وهو الوشْم المؤقَّت، والذى تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التى تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهى عنه".

واختتمت: "بناءً على ذلك، فالوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن فى إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة".