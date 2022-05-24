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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /699591/بحضور-وزير-المالية-اقتصادية-النواب-تناقش-اليوم-تطورات-الدين-العام-لمصر

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، امناقشة موضوع رصد تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم، والهيكل، والمصادر والمتطلبات التمويلية، والتوظيفات، والسداد، بحضور الدكتور وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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وكانت قد عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا موسعا في حضور وزير المالية محمد معيط، لمناقشة ماصرح به في البيان المالي للعام الجديد، وما يتعلق بموازنة هيئة السلع التموينية.

رئيس اقتصادية النواب: الحكومة "بين نارين".. والحرب الروسية ستترك آثارها على الاقتصاد

و من جانبه، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة "بين نارين" بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فهناك تحدي يتعلق بعجز الموازنة، وتحدي آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين.

وأضاف سمير: نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لاينكره أحد في أسعار السلع، ومشكلات في النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التي طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: هناك بعض البنود في الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومي أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم.