طقس اليوم.. ظاهرة جوية مؤثرة وارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وليلا، يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء، مع توقعات بنشاط الرياح على عدد من المناطق.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح سطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح سطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 34 18

بورسعيد 28 19

دمياط 26 17

الزقازيق 34 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 19

العريش 29 17

رفح 27 17

رأس سدر 33 18

نخل 32 15

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 25 14

الطور 34 23

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 34 18

بنى سويف 34 18

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

إدفو 37 22

أبوسمبل 35 23

الوادى الجديد 36 23

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 25

حلايب 31 26

رأس حدربة 31 26