«ملف تكدس الطلبة داخل الفصول» و«تطوير التعليم المهني» بمناقشات تعليم النواب اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /699597/ملف-تكدس-الطلبة-داخل-الفصول-وتطوير-التعليم-المهني-بمناقشات-تعليم-النواب-اليوم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، اجتماعًا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائبة الدكتورة أمل عصفور، بشأن شكاوى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين فوجئوا بتطبيق نظام جديد للاختبار النهائي بنظام البابل شيت واعتماد التصحيح الإلكتروني في منطقة بورسعيد فقط دون غيرها من المحافظات.

دوت الخليج

«تعليم النواب» تناقش ملف شكاوى أولياء أمور الذين فوجئوا بتطبيق نظام جديد لطلاب الصف الثالث الإعدادي للاختبار النهائي بنظام البابل شيت

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة غادة الضبع، بشأن التكدس وارتفاع الكثافة في المدارس الحكومية بمحافظة سوهاج والتي تزيد عن (65) تلميذاً في الفصل الواحد بمراحل التعليم الأساسي مما يشكل خطورة على حياة التلاميذ.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه أنور المصري، بشأن تكدس الطلبة داخل الفصول بمدينة أبو حمص بالبحيرة.

طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد إبراهيم عواجه: بشأن عدم وجود مدرسة إعدادي سواء للبنين أو للبنات بقرية نجع الشريفات مركز سوهاج على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الطلبة يذهبون خارج القرية للتعلم.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، بشأن إزالة معوقات تطوير مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني.

طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في السياسة التعليمية بالمدارس الفنية وخاصة التعليم الصناعي.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن خطة تطوير منظومة التعليم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الاهتمام بالتعليم وزيادة منافذ البيع وعمل معارض لمنتجاتهم ومشكلة العجز الكبير في أعداد المدرسين بها.