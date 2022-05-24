الحق جددها.. موعد انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لأصحاب المعاشات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة عن انتهاء العمل بتلك البطاقات مع نهاية شهر مايو الجارى.

وطالبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أصحاب المعاشات كافة بتجديد البطاقات التى قاربت على انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة، لافتة إلى أن إجراءات التحديث ستكون مجانا دون مقابل.

يأتى هذا، ضمن خطة التحول للشمول المالى برعاية البنك المركزى، وآخر موعد لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء وإيقاف العمل بها نهاية شهر مايو الجارىً.

وتابعت الهيئة: "يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف".