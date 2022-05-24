نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصرياً رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع ثقفني في جميع محافظات مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظات جمهورية مصر العربية أمر يشغل جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، خاصةً بعد انتهاء ماراثون الامتحانات منذ أيام قليلة وهم في ترقب مستمر لظهور النتيجة في أي وقت، ولان موقع ثقفني يسعى دائماً إلى أن يكون بوابتك للاطلاع على كل ما يدعم اهتماماتك عزيزي القارئ، فقد حرص على تقديم خدمة الحصول علي النتيجة بالدرجات والاسم ورقم الجلوس وبيان لجميع الطلاب مفصل وواضح، وذلك من خلال موقع ثقفني بوابة نتائج الامتحانات في مصر.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات الجمهورية:

لقد تم بدأ اختبارات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات مصر اعتباراً من يوم الأحد الماضي والموافق 21 مايو 2022 والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم والموافق 26 من نفس الشهر، وحيث أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات فانه من المتوقع صدور النتيجة في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ انتهاء الاختبارات.

والجدير بالذكر أيضاً أن هناك متابعة على مستوى جميع المحافظات للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر، فقد تفقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدارس مدينة الزقازيق، للاطمئنان على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع محافظات مصر:

والجدير بالذكر أيضاً أن موقع ثقفني لنتائج الشهادة الإعدادية يتيح لك إمكانية الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها في المحافظة التابع لها فقط عن طريق إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

وفي حال أنه تم الإعلان عن النتيجة يجب التأكد من اختيار الرابط الصحيح التابع لمحافظتك، وإدخال البيانات صحيحة ثم الضغط على كلمة بحث؛ ليتم عرض بيان مفصل بنتيجة الطالب ودرجات المواد من خلال الروابط التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

توزيع درجات الشهادة الإعدادية ومجموع الدرجات:

حيث أنه قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فور صدور نتيجة الفصل الدراسي الأول، أن مجموع درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الأول يضاف لدرجات اختبار نهاية العام، ومبينة أن درجات الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة أيضاً، بحيث يكون المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية هو280 درجة.