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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /699587/نقل-النواب-تناقش-موزانة-هيئة-قناة-السويس-للعام-المالي-الجديد-20222023

تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023 لهيئة قناة السويس.

دوت الخليج

نقل النواب تناقش موزانة هيئة قناة السويس للعام المالي الجديد 2022/2023

يذكر ان اللجنة وافقت ، خلال اجتماعها امس، خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021 و 4/1/2022.

ويهدف المشروع إلى تحديث السكه الحدي لخط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متر.

ويشمل نطاق المشروع الآتى: تحديث المسار المزدوج: طنطا – المنصورة بطول (54كم) ، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخوط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط بالكامل ، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك خط طنطا – المنصورة – دمياط.

من المقرر أن يتم تمويل التكلفة الاجمالية للمشروع عن طريق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من الموارد الخاصة بجمهورية مصر العربية و/ أو مصادر التمويل الأخرى.

من خلال الخطابين المؤرخين على التوالي 31مارس 2019 و 25 أغسطس 2021، تلقي البنك طلبين من جمهورية مصر العربية لتمويل المشروع من موارد البنك الخاصة مجتمعين في صورة ائتمان بقيمة إجمالية قدرها221.000.000 يورو ( مائتان وواحد وعشرين مليون يورو) وفقا للاتفاق الإطارى والتفويض المعمول به.