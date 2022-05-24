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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /699669/عمر-كمال-يواصل-الترويج--لكليب-أغنيته-الجديدة-انتي-قطتي

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية انتي قطتي

وشارك عمر كمال الجمهور البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “انتي قطتي” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “قريبا كليب أغنية انتي قطتي”.

ويطرح فيديو كليب أغنية “ماي بيبي” بالتعاون بين من عمر كمال، وحماده مجدي، مع الشاعر الغنائي، مصطفى حدوته، والملحن نادر زكي، والتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، وهو من إخراج يونس.

انتي قطتي

وسبق أن نشر عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “أنتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ظهر فيه هو وحمادة مجدي مرتديين ملابس باللون الأبيض على يخت ومعهم راقصة ترتدي فستان باللون الوردي وكانت ترقص على أنغام الأغنية.

وبجرد نشر الفيديو انهالت عليهم عدد من التعليقات المهاجمة، حيث قال أحدهم: “تمايل النساء والعري حاجة ضرورية لنجاح الأغنية مستوى أصبح فالحضيض الله على أيام الزمن الجميل والطرب الأصيل الذي كانت مصر تتغنى به”، وكتب آخر: “والله اغنية بايخة واغنية الغزالة رايقة نجحت وكسرت الدنيا من غير اسفاف”.

أزمة عمر كمال مع الراقصة لورديانا

وعلى جانب آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة، وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وذلك بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو «انتي معلمة».

جاء ذلك بعد أن كشف عمر كمال أعلن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، إنهاء علاقته بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قائلا: «علاقاتي مع حمو بيكا في النازل لانه ديما يهيني ويقل مني والموضوع بقى مستفز، فكفايا قلة قيمة».