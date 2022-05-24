انت الان تتابع تفاصيل خبر بحبك يا هاني.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها بطريقة مميزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /699668/بحبك-يا-هاني-هنادي-مهنا-تحتفل-بعيد-ميلاد-والدها-بطريقة-مميزة

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدها الموسيقار هاني مهنا، وذلك بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ووجهت له رسالة.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة هنادي مهنا لوالدها بمناسبة عيد ميلاده

عيد ميلاد هاني مهنا

ونشرت هنادي مهنا صورة تجمعها بوالدها عبر انستجرام، وعلقت عليها: “كل سنة و انت اغلى حاجة في حياتي ربنا يخليك ليا و يديك الصحة و تبقى دايما مبسوط و بتضحك، بحبك يا هاني”.

ومن الجدير بالذكر، أن تعرضت هنادي مهنا لشائعات انفصالها عن زوجها النجم الشاب أحمد خالد صالح، وذلك نتيجة لعدم ظهوره وتواجده معها بحفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج.

هنادي مهنا تنفي انفصالها عن أحمد خالد صالح

ونفت هناي مهنا تلك الأنباء، من خلال نشرها صورة لأحمد خالد صالح عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصي على انستجرام، من رحلتهما الصيفية، وكتبت عليها «مش فاضي»، ردًا على تساؤلات متابعيها حول عدم ظهوره.

هنادي مهنا تتألق في مكتوب عليا

وكانت قد كشفت الفنانة هنادى مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها فى دور سلمى، فى مسلسل "مكتوب عليا" والذى تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني.

قالت "مهنا" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنها: "كان لازم أخد بالى من نفسى أنا بحب الأكل المصرى قوى، كمان ماما بتعمل أكل مصرى كوراع وعكاوى، ودا السبب فى زيادة الوزن".

عبرت هنادى، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسنى، والانتشار الكبير الذى حققته أغنية "إيه يا ستو أنا"، مضيفة "الشغل مع أكرم حسنى من أجمل الحاجات اللى حصلت لى، الناس بتنادى على "إيه ياستو أنا".

وكانت أعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها لنجاح حدوتة «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا» التي قدمتها مؤخرا

وأضافت خلال برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي أن الدور كان مميزا وسعدت باختيارها له ولفتت إلى أن سعادتها زادت لردود أفعال الجمهور بعد نجاح المسلسل الذي أصبح تريند على السوشيال ميديا مؤخرا.

وأكدت هنادي أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح فنان موهوب و«بيمثل أحسن من ممثلين بقالهم ٣٠ سنة» بحسب وصفها. وأشادت بدوره في مسلسل «أنصاف مجانين: وقالت: «والله مش بقول كده عشان جوزي، أحمد ممثل من العيار التقيل وله بصمة مختلفة».