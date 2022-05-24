محمد أمين لـ الطاهرى: «مستقبل مصر» بداية الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس تحرير مجلة أكتوبر خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسة"، فى حلقة خاصة بعنوان "الأمن الغذائى.. أولوية الدولة لمواجهة أزمة الاقتصاد العالمى" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أنه كان لدينا فجوة ضخمة فى بعض المحاصيل الاستراتيجية تكونت عبر عقود طويلة من الزمن ومن المقرر أن ينجح المشروع فى سد هذه الفجوة، مضيفا أنه كان لدينا فجوة زراعة السكر والقمح والزيوت ومن المقرر أن تختفى فجوة الزيوت فى 2024، وفى القمح استطعنا تقليل الفجوة بنسبة أكبر من 60% ويتبقى أقل من 40% والتوسع فى الصوامع خلال المرحلة المقبلة سيقلل من الفجوة.

وأكمل: المشروع تم التخطيط له من كافة المراكز البحثية فى مصر، وتم تجميع كل الدراسات من المراكز ودراستها على طاولة واحدة من أجل توحيد الجهود، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تعمل على محور المياه الجوفية، والجزء الخاص بالترعة القادمة من منطقة الحمام، تم الانتهاء من 70% وجار العمل على الـ30% الباقى، وهذا من سيعمل على تسارع المرحلة الثانية والثالثة من المشروع.

وأشار إلى الاستزراع فى الأراضى الصحراوية مكلف للغاية ولذا كان دخول الدولة فى هذا المشروع مهم جدا وهو جزء من الأمن القومى لأنه يدخل ضمن الأمن الغذائى.