أحمد موسى: عمرو واكد مجرم لا يمت لمصر بأى صلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء أمس الإثنين.
وشدد أحمد موسى على أن كلام عمرو واكد عن السيدة المصرية هو ضد كل ابنة، مطالبا المجلس القومى للمرأة بالتحرك ضد تصريحات عمرو واكد بالقانون وبكل حسم وحزم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يركز على قضايا الوعى فى جميع أحاديثه.
ولفت إلى أن عمرو واكد أهان الأسرة المصرية، متابعا: "من يرتكب مثل هذه الجرائم أو يطبع مش معانا ولا يمت لمصر بأى صلة".
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