نشأت الديهى: عمرو واكد مارس جميع الرذائل وخان الهواء الذى تنفسه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حلقة جديدة من برنامجه "بالورقة والقلم"، والذى يذاع على قناة تن الفضائية، مساء أمس الإثنين.
وأكد الديهى أن عمرو واكد شخص يمارس جميع الرذائل باسم الحرية، وهو خائن للهواء الذى تنفسه فى مصر، واصفا إياه بـ "الوغد".
ولفت إلى أن عمرو واكد أجرى استفتاء بسخرية تحدث خلاله عن المرأة المصرية بما لا يليق، وطعن فى شرفهن وأخلاقهن، وبعدها قام بحذف التغريدة واعتذر عنها.
وعلق الديهى على هذا الاعتذار: "اعتذارك غير مقبول لأن السم موجود فى عروقك".
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