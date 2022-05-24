لميس الحديدى لـ عمرو واكد: كلامك عن المرأة أحقر ما يكون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وقالت لميس: "ده مش مجرد تطاول عادى زى أى تطاول لا يستحق الرد عليه، التغريدة أشعرتنى بالإهانة كـ امرأة مصرية، واللى كتبه عمرو واكد رغم اعتذاره أحقر ما يكون".

ووجهت لميس الحديدى كلامها إلى عمرو واكد، قائلة: "من الواضح يا عمرو إنك فقدت كل أدواتك الموضوعية للمعارضة الصحيحة، ولجأت لأحقر وأسوأ الأدوات وهى التطاول واتهام النساء المصريات فى أعراضهن".

واستطردت: "إنت مين عشان تشتم الست والأم والبنت المصرية.. الست المصرية هى ست الستات.. هى الست إلى بتشقى على ولادها عشان يبقى ولادهم رجالة، وهى اللى أخرجت العظماء على مدار العصور".