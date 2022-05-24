يبدأ 1 يونيو ولمدة شهر.. «التعليم» تحدد ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعليمات التى عممتها الوزارة على المديريات التعليمية بالمحافظات كالتالى:-

أولا: التقديم إلكترونيا عن طريق ولى الأمر، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم Emis.gov.eg، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومى للمتقدم.

ثانيا: فى حالة تعيس ولى الأمر فى التسجيل الإلكترونى، يتوجه إلى المدرسة التى يرغب فى التقدم إليها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

ثالثا: يبدأ التسجيل الإلكترونى للتقدم للصف الأول الابتدائى، خلال الفترة من 1-6-2022، وحتى 30-6-2022، على أن يتم الإعلان فى مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التسجيل.

رابعا: يسجل ولى الأمر ثلاث رغابت على الأقل وبحد أقصى خمس مدارس حكومية، بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات فى 1-10-2022، ولا يزيد عن تسع سنوات.

خامسا: تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع المشار إليه إعلاه، والقيام بالإجراءات المتعلقة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتم ترتيب التلاميذ تنازليا من الأكبر سنا ثم الأصغر سنا وفقا للنموذج التالى:-

سادسا: يتم القبول المبدئى وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1-7-2022، وحتى 31-7-2022.

سابعا: يمكن لولى الأمر الاطلاع على نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكترونى، بعد الفترة المحددة، وفى حالة قبول ابنه فى أكثر من مدرسة يقوم باختيار المدرسة التى يرغب فى إلحاق ابنه بها، وفى حالة انتهاء المدة المحددة تقوم الإدارة بتسكيل المتقدم فى إحدى المدارس.

ثامنا: يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للتلميذ المقبولين إلكترونيا بالمدارس، ولن يتم استلام أى ملف ورقى خاص بالتقديم إلا بعد انتهاء مرحلة التقديم الإلكترونى المحددة والقبول.

تاسعا: تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى فى خلال الفترة المحددة سابقا على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

عاشرا: الطلاب الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم تسجيل بيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة على موقع التقديم للصف الاول الابتدائى.

الحادى عشر: تشكيل لجان التنسيق

1- على مستوى المدرسة: مدير المدرسة رئيسا، وعضوية كل من: القيادة الثانية، مسؤول الإحصاء، عضو مجلس أمناء من العاملين بالمدرسة، إدارى شؤون طلبة وأى عضو ترى اللجنة الاحتياج إليه.

2- على مستوى الإدارة: مدير الإدارة رئيسا وعضوية كل من: مدير التعليم الابتدائى، رؤساء الأقسام، رؤساء القطاعات، مسؤول الإحصاء بالإدارة، مسؤول شؤون طلبة وأى عضو ترى اللجنة الاحتياج إليه.

3- على مستوى المديرية: مدير التعليم الابتدائى، رؤساء الأقسام، مسؤول شؤون طلبة، مسؤول الإحصاء وأى عضو ترى اللجنة الاحتياج إليه.

الثانى عشر: معايير التنسيق

1- السن+ الموقع الجغرافى.

2- المقع الجغرافى من خلال: بطاقة الرقم القومى، إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.

3- يراعى الالتزام بالقرار الوزارى رقم 154 الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 6-7-1989.

4- قبول الطلاب بالصف الأول الابتدائى بأى مدرسة خاضع لشروط التنسيق وليس هناك إلزام لطلاب أى روضة بدخولهم ذات المدرسة.

الثالث عشر: الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة فى شأن التأشيرات الواردة لقبول الطلاب المدارس.

الرابع عشر: على المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشؤون المالية والإدارية فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقديم.

ويحظر قبول أى تلميذ لم يستوف سنه ست سنوات فى 1-10-2022، أو يزيد عن تسع سنوات.