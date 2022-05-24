باحثة بالمركز المصرى للفكر: مشروع مستقبل مصر سيحقق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قالت منى لطفى الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الهدف الأساسى منه توفير المحاصيل للمواطنين بأسعار معقولة، إلى جانب تحقيق أمن غذائى.





وأضافت منى لطفى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى خطوة استباقية حيث كان للدولة وجهة نظر بتوفير أمن غذائى للمواطن، خصوصا مع ارتفاع عدد السكان.

وأوضحت أنه لا يوجد توازن بين زيادة السكان والمساحة المنزرعة وهو ما أجبر الدولة على الاستيراد لكى تكفى احتياجات المواطنين، منوهة بأن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى سيغطى هذه النقطة كما سيحقق الأمن الغذائى.

ولفتت إلى أن المشروع سيعمل على توفير السلع وتقليل تكاليف النقل والإنتاج وتوفير فرص عمل كثيرة، لافتة إلى أن موقع المشروع استراتيجى وجاذب للمستثمرين.