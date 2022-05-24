خبير تنمية زراعية لـ الطاهرى: المحاصيل المكملة الحل لأزمة استيراد القمح

وأشار خبير التنمية الزراعية، خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إلى أنه قبل استزراع منطقة جديدة يجب تحديد المحاصيل الزراعية التى يحتاجها السوق المحلية وسد النقص فى المنتجات الزراعية أو تخصيص المنطقة للتصدير أو التصنيع الزراعى، مضيفا أن الاستثمار فى المجال الزراعى سريع، حيث أن دورة رأس المال سريعة إلى حد كبير، إذا كان مدروسا جيدا.
وأضاف شعبان، أنه مهما زرعنا من القمح ستكون هناك ثغرة استيرادية من القمح، لذا فمن الممكن أن نحل الأمر بزراعة محاصيل مكملة مثل (الكاذابا) والتى يصنع منه دقيق وخبز ويستخدم على نطاق واسع فى غرب إفريقيا، ويجب أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق.
وتابع: الجدية التى يتعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قضية الأمن الغذائى تستلزم أن تتضافر جهود جميع المعنيين بالأمر من العلماء، ومركز بحوث الصحراء، وهيئة الطاقة النووية.
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