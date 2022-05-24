عاجل.. الصحة العالمية: لم يتم رصد أى حالات جدرى القرود فى مصر

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، أوضحت منظمة الصحة العالمية، دعت المنظمة جميع الدول العربية للتأهب لرصد أى إصابة بجدرى القردة.

وكشفت المنظمة أن لقاح جدرى القرود موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، مؤكدة أن جدرى القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح.

وأضحت منظمة الصحة العالمية، إنه على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، مطالبة بالتوعية من مرض جدرى القردة وكيفية التعامل له.