معاون وزير الزراعة لـ الطاهرى: الدولة المصرية لا تتحرك بعشوائية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة لديها فرق عمل لفحص كل تربة موجودة فى مصر، لتحديد التحديات التى تواجه كل تربة ليس فى الدلتا فقط ولكن فى الأراضى الجديدة لتطويرها.





وأضاف القرش، خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية لا تتحرك بعشوائية ولكن بمنهجية منذ 2014 حتى الآن، متابعا: "الناس كانت بتسأل ليه بنعمل شبكات كهرباء ومحطات معالجة المياه والطرق". وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة المساحات المنتجة فى مصر وفتح مساحات جديدة خارج الدلتا والوادى لزيادة الفرص الإنتاجية، إضافة إلى تحسين وتعظيم وحدة الأرض والمياه. وأكد أن الوزارة تقوم بتدريبات مستمرة للفلاحين، والعمل على تطوير نظم الرى وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج ووفرة المعروض للمواطنين.

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