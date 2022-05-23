انت الان تتابع تفاصيل خبر ردها بعد أسبوعين.. محامي حسام حبيب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699665/ردها-بعد-أسبوعين-محامي-حسام-حبيب-يكشف-حقيقة-طلاق-شيرين-عبد-الوهاب

صرح محامي المطرب حسام حبيب بعض التصريحات الهامة التي تخص الجدل الدائر على السوشيال ميديا، وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.

دوت الخليج يرصد تصريح محامي حسام حبيب بشأن الجدل الدائر حول واقعة التعدي

وفجرها المحامي الخاص بحسام حبيب، قائلًا: “حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب بعد أسبوعين من انفصاله لعصمته بحضور شهود شفويًا وكان مقيم معها في الفترة الأخيرة في منزلها”، مؤكدا أن هذ وفقا لما صرحه حسام حبيب في النيابة.

وتابع المحامي: “أسرة حسام حبيب كلموني الصبح قالولي انه اتقبض عليه في الشيخ زايد وطلبو مني الحضور معه ولكن اعتذرت عشان كنت ملتزم بحاجة تانية”.

وأردف: “النيابة حققت معه في بلاغ ان شرين اعتداء لفظي من حسام حبيب وقالت ان استاذ حسام كان عندها في البيت بسبب أعمال فنية مشتركة وبعدين اتخانقو بسبب مشاكل زوجية وتعدوا على بعض بالألفاظ فشيرين بلغت الشرطة”.

واختتم كلامه قائلًا: “المشاجرة بدأت 10 مساءا وحسام حبيب قال في النيابة ان الفنانة شيرين زوجتي”، وأكد محامي حسام حبيب بأنه النيابة أخرجته بكفالة 10 ألاف جنيه بتهمة السب والقذف وحيازة سلاح بعد انتهاء الترخيص.

بيان رسمي من مكتب شيرين

وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيان رسمي لها وذلك عن طريق مكتبها الإعلامي، وطالبت خلاله عدم تناول أخبار خلافاتها الشخصية مع طليقها حسام حبيب بالإضافة إلى عدم الخوض في تفاصيلها.

وجاء بيان شيرين عبد الوهاب بعد تقدمها اتهامخا لحسام حبيب بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والقذف والتعدي عليها وحررت بلاغ صباح اليوم وطلبت تعهده بعدم التعرض لهم.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب الصادر عن مكتبها الإعلامي كالتالي: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.

إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة

وقد أخلت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين، وتهديدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.