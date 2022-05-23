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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699660/اتمنى-تتفرغ-لفنها-تعليق-لميس-الحديدي-على-أزمة-شيرين-عبد-الوهاب-وطليقها

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب التي كانت حديث السوشيال ميديا اليوم وذلك عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة قناة on tv.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق لميس الحديدي على واقعة تعدي حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب وبناتها

لميس الحديدي عن واقعة شيرين وحسام حبيب

وقالت لميس: “ممكن ناس كتيرة تقول مافيش وراكم غير أخبار الفنانين مين أتجوز ومين أتطلق وعلى فكرة الاسماء تصنع الاخبار في العالم كله إسم فنان أو نجم يصنع الخبر ويكون رقم واحد في محطات التلفزيون العالميه”.

وتابعت لميس: “لكن بالنسبة لنا قصة شيرين ليست قصة لمجرد فنانة لكنها قصة معبرة عن مشكلات المرأة شيرين ممكن تكون فنانة لكن في النهاية هي مرأة شأن اي مرأة تتعرض للضغط والتهديد وأحيانًا الابتزاز عندها مشكلة من زواجها وطلاقها”.

واختتمت كلامها، قائلة: “نتمنى أن تتفرغ لفنها وتتخلص من كافة مشاكلها”.

إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة

وقد أخلت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين، وتهديدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

وقد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.