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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699657/عمرو-أديب-ينفعل-بعد-تويتة-عمرو-واكد-أسلوبه-أسلوب-إخوان-واضح-انت-انتهيت

حرص الإعلامي عمرو أديب على التعليق على تويتة الفنان عمرو واكد الذي أهان بها سيدات مصر، مؤكدا أنه بعد هذه التويتة أصبحت حياته منتهية حتى بين أقرانه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو أديب على تويتة عمرو واكد

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع عبر قناة Mbc مصر: “عمرو واكد مكنش سكران هو وصل لكره للبد خلاه مش متزن وبشأن جملته نساء السيساوية بتوضح إنه عنده عقده اسمها السيسي، ودي حقارة واضحة والقذارة إنه بعد ما كتب التويتة بتاعته قالوله إي البراز اللي انت كاتبه ده ”

وتابع ساخرا: “شال التويتة عشان منة زعلت أسلوب أخوان”

عمرو أديب لـ عمرو واكد بعد إهانته لسيدات مصر: وحياة أمك لو استحميت بنهر الصين كله ما هتنضف”

وأكد عمرو أديب خلال البرنامج نهاية عمرو واكد بعد تلك التويتة، فقال: “وحياة أمك لو استحميت بنهر الصين كله ما هتنضف، انت انتهيت، بنعي لكم وفاة عمرو واكد هو انتهى حتى بين أقرانه، دي قذارة واضحة والغلط راكبه من راسه لرجليه”

وأضاف: “المعارضة بقوا يتمعنوا في ان كلامهم يبقى قذر وشتميتهم قبيحة”.

عمرو واكد يهين نساء مصر

وكان قد كتب عمرو واكد عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “توتير”: “يقال إن المرأة السيساوية أنثى بميت رجل، أم المرأة السيساوية سيدة بميت رجل انت مين فيهم”.

من جانبه شنو رواد السوشيال ميديا هجوم عنيف عليه مطالبين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بضرورة التدخل لإدانة الهجوم على نساء مصر والعمل على رفع قضايا دولية للولايات المتحدة الأمريكية، طلبا للتعويض وبتهم السب والقذف.

من هو عمرو واكد

ممثل مصري، جاءت انطلاقته من خلال فيلم (جنة الشياطين)، والفيلم القصير (لي لي) المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، لكن دوره في فيلم (أصحاب ولا بيزنس) قد ساهم في صنع شهرته على نطاق كبير بالرغم من صغر دوره في الفيلم، بعدها قدم عدة أفلام هامة منها (ديل السمكة، من نظرة عين، أحلى الأوقات، تيتو)