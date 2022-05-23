متحدث الصحة: مصر لم تشهد أى إصابة بجدرى القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:23 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جدرى القرود فيروس نادر ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفترة حضانته من 5 إلى 21 فترة يوماً، وأعراضه هى ذات الجدرى العادى ولكنها أقل حدة، وتابع:" لا يوجد أية حالات ثبت إصابتها بمصر".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن انتقاله من الإنسان إلى الإنسان ليس سهلاً، وتابع:" كون ذلك يحتاج إلى مجاورة لصيقة لمدة..لكن ينتقل من خلال عض حيوان مصاب للإنسان أو أكل لحم حيوان مصاب".

وأكد "عبد الغفار"، أن تطعيمات الجدرى العادى أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدرى القرود، مشدداً على أن تحور فيروس جدرى القرود، ضعيف جداً، وتابع: "الإجراءات الاحترازية منه هى ذاتها التى كانت متبعة فى فيروس كورونا وعدم التعامل مع الحالات المصابة".