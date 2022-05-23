عوض تاج الدين: جدري القرود له أعراض كورونا مضاف لها تضخم الغدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:23 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مرض جدري القرود معروف منذ القرن الماضي، ولكنه انتهى وتم التخلص من تطعيماته منذ منتصف الثمانينيات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا احتفظت ببعض التطعيمات.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن جدري القرود أعراضه مثل الفيروسات الأخرى وهي الحرارة وتكسير في الجسم، مضاف لها تضخم الغدد الليمفاوية وقشور في الجلد وتنتقل إلى باقي أجزاء الجسم.

وأضاف أن أهم شيء عزل المريض بجدري القرود لمدة 21 على الأقل، موضحا أن اللقاح قد يكون مؤثرا وله نتائج إيجابية بنسبة 85 %، محذرا من السائل الموجود في البقع الجلدية لأنه ينقل المرض.

وواصل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن جدري القرود غير موجود في مصر حتى الآن، وظروف انتشاره مختلفة في مصر.

ونصح بأهمية تفادي الحيوانات البرية القادمة من أفريقيا، لمنع انتشار جدري القرود، مؤكدا أن فيروس كورونا لم ينته، والأنفلونزا العادية تصيب بعض الأشخاص، ولذا يجب الحذر.