هشام الحصرى لـ الطاهرى: مصر تشهد نهضة تنموية خصوصا فى مجال الزراعة

جدة - نرمين السيد - قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مصر تشهد نهضة تنموية خصوصا فى مجال الزراعة لم تحدث لمدة 50 عاما مضت، مؤكدا أن لجنة الزراعة تستضيف المعنيين فى كل مجال وبابها مفتوح للجميع.





وأضاف الحصرى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يوجد قانون لتشكيل نقابة للفلاحين وكل نقابات الفلاحين الموجودة ليس لها سند قانونى.

وأوضح أن العالم شهد خلال جائحة كورونا نقص فى الأغذية وهو ما جعل كل دولة قاصرة على ما ينتج فيها، مؤكدا أن مصر كانت من أكثر الدول استقرارا وذلك لم يأت من فراغ ولكن بفضل جهد كبير ولم يحدث نقص فى أى سلعة على عكس دول أخرى، وزادت الصادرات الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال 2020.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، حيث زادت الصادرات فى 2021 عن 2020، مؤكدا أن تركيز الرئيس على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين احتياجات الشعب من المحاصيل ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.