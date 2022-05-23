تعليم القاهرة: امتحانى الجبر والكمبيوتر للشهادة الإعدادية مطابقان للمواصفات

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، أن امتحانى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اللذين أداهما طلاب الشهادة الإعدادية، صباح اليوم الاثنين، جاءا مطابقان للمواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات، وتقيس مختلف المستويات المعرفية لدى الطلاب.





وفى بيان صحفى، أوضحت المديرية، أن أسئلة جاءت متنوعة بين المقالية والموضوعية وتشمل كل أجزاء المنهج وتناسب الوقت المخصص للإجابة، مع وجود وقت كافٍ للمراجعة، كما جاءت الطباعة واضحة ومنسقة.

وأوضحت المديرية، أنه جرى التواصل مع غرف العمليات الفرعية فى الإدارات التعليمية الـ33 التابعة لها، للاطمئنان والاستعلام عن مستوى الامتحان، وأفادت جميع التقارير أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، دون شكاوى.

ونفت المديرية ما أثير فى بعض المواقع الإلكترونية أو على بعض صفحات التواصل الاجتماعى، بشأن تسريب امتحان الجبر والإحصاء، وأفادت غرفة العمليات بأنه لم يتم تسريب أسئلة الامتحان الذى أداه الطلاب، وما تداولته صفحات الغش الإلكترونى ليس له علاقة بالامتحان، ويستهدف إشاعة البلبلة والفوضى بين الطلاب وأولياء أمورهم.

وأهابت المديرية بالطلاب وأولياء الأمور، بالتركيز على المذاكرة والمراجعة، دون الالتفات للأخبار والمغلوطة والشائعات.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يوم السبت الموافق 21 مايو الجارى، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 26 من نفس الشهر.

وبحسب مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، يصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة نحو 195 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 781 لجنة، إضافة إلى 13 حالة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.