«تعليم القليوبية» تراجع كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية وترصد الدرجات

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير انتظام العمل بها، حيث يواصل أعضاء اللجنة أعمالهم فى رصد درجات امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022.





ورافق وكيل الوزارة، بحسب بيان صحفى، كل من: إبراهيم الصغير، مدير التعليم العام، إسلام عبدالفتاح، رئيس لجنة النظام والمراقبة، محمد حسن جاد، طلعت عفيفى خضيرى، مدير التعليم الإعدادى بالمديرية وموجهى العموم للمواد الأساسية.

وأكد محمود، على ضرورة مراعة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا داخل لجنة النظام والمراقبة وتنفيذ تعليمات الأمن.

ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الأعضاء فى حجرات التصحيح ورصد الدرجات، وارتداء الكمامات وعدم التدخين نهائيا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بدقة عالية مع المتابعة المنتظمة والجادة من قبل رئيس الكنترول.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسى 2021/2022، يوم الخميس الماضى 19 مايو 2022، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن النتيجة ستعلن خلال الفترة من آخر شهر مايو الجارى وحتى أول أسبوع من شهر يونيو المقبل.