محافظ السويس يبحث إنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اجتماع عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس.

وأكد المحافظ، على سرعة عمل خريطة للبنية التحتية والمرافق العامة الحيوية لتسهيل العمل وإنجاز أى أعمال صيانة وإصلاح للموافق لتوفير الوقت والجهد والمال، مشددا على المراجعة الدقيقة للبيانات والمادة العلمية والمعلومات التى يتم جمعها من جميع الجهات المعنية بالمرافق العامة والشركات.

وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بإغلاق جميع المغاسل ومنع إصدار أية تراخيص لها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لفرع السويس.

بدوره، أشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أهمية عمل دورة تدريبية وورش عمل بالجامعة لجميع الجهات المعنية بالمرافق العامة المشاركة للتعريف بكيفية جمع وإعداد المادة والبيانات المطلوبة والخرائط لإعداد المشروع.