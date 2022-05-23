تعليم القاهرة: 32 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، أن عدد طلاب التعليم الفنى الذى يؤدون الامتحانات العملية والمعملية بلغ 32 ألفا و649 طالبا، موزعين على 225 لجنة على مستوى المحافظة.





وفى بيان صحفى، اليوم الاثنين، قال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، إن غرفة عمليات امتحانات التعليم الفنى، منعقدة منذ 20 مايو الماضى، مؤكدا على الالتزام بجميع تعليمات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بحظر استخدام أجهزة المحمول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وأضاف عطية، أن طلاب التعليم الفنى بمختلف نوعياته: الصناعى، التجارى، الفندقى، الطلاب المقيدين بالمدارس التى تطبق منظومة الجدارات، التدريب المزدوج، الفصول المهنية الملحقة وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يؤدون امتحاناتهم العملية منذ 21 مايو الجارى، ويستمرون حتى 26 من نفس الشهر، قبل بدء الامتحانات التحريرية يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو.

وأضاف، أن هناك 4 مراكز لتوزيع الأسئلة فى أربعة قطاعات على مستوى محافظة القاهرة: الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية.

وأوضح أن غرفة العمليات تتابع توزيع أوراق الأسئلة على جميع مقار الامتحان، ثم تسليم الأوراق للكنترول بعد انتهاء الامتحان، وكذلك تتابع أعمال التصحيح.

التعليم توجه بتشكل غرف عمليات بالإدارات التعليمية

وعممت الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن تشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات، وتحديد مهامها.

وتشكل غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية فى كل إدارة تعليمية بها لجان سير امتحانات، ويكون تشكيلها على النحو التالى:

- مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه فى حالة وجود موانع.

- مدير إدارة التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه فى حالة وجود موانع.

- مسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

- عضو من التطوير التكنولوجى بالإدارة.

مهام غرفة العمليات

- متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان.

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه العمل.

- حلقة الوصل بين لجان السير نطاق كل إدارة وغرفة عمليات المديرية التعليمية.

وبدأت الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، اعتبارا من السبت الماضى، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتنطلق الامتحانات التحريرية اعتبارا من السبت المقبل، وتستمر حتى 9 يونيو المقبل، بعدها يستكمل الطلاب الامتحانات العملية حتى يوم 18 يونيو المقبل.