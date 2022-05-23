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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699663/رئيس-طاقة-النواب-دعوة-السيسي-للحوار-الوطني-هدفها-مشاركة-الجميع-في-العمل-من-أجل-الوطن

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تعد انفتاحا سياسيا على كافة القوى والتيارات السياسية في المجتمع، ورغبة صادقة في إتاحة فرصة المشاركة للجميع، منوها بما قاله الرئيس السيسي بأن الهدف من الحوار الوطني "إننا نسمع بعض، أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن فاستمرار تقدم الوطن ورخاءه واستقراره أولوية للجميع".

دوت الخليج

حسام عوض الله: دعوة السيسي للحوار الوطني هدفها مشاركة الجميع في العمل من أجل الوطن

وأشار صالح عوض الله، في تصريحات له اليوم، إلى أن تضافر جهود مختلف الأحزاب السياسية وتجهيز أوراقها ومحاور مشاركتها في الحوار الوطني، يؤكد الحاجة الماسة اليه، وإيمان الدولة بالتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما إنه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف لاستيعاب الكل ومشاركة الجميع، لذلك قال الرئيس إنه سيكون حوار بدون تمييز أو إقصاء.

وأضاف رئيس طاقة البرلمان، أن الوطن يجابه تحديات ضخمة عالمية في الأساس بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك جاءت الدعوة للحوار الوطني لشحذ جهود الجميع وتضافرهم من أجل البلد.

واختتم النائب حسام عوض الله، بالتأكيد على أن فرصة الحوار مواتية الآن بعد القضاء على الارهاب والسير في طريق التنمية الشاملة، والنهوض بالوطن عبر مشاريع عملاقة لا يوجد لها نظير في المنطقة.

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن- خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان- عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.