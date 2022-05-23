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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699658/طارق-الخولي-يكشف-تفاصيل-قائمة-عفو-جديدة-خلال-أيام

تتضمن محبوسين في قضايا راي ولأول مرة الغارمين والغارمات

كشف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك قائمة جديدة للعفو الرئاسي خلال أيام، قائلاً : " هذه القائمة لن تتضمن فقط المحبوسين في قضايا راي ولكن ولاول مرة منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، ستشمل خروج عدد من الغارمين والغارمات، من خلال سلسلة من المباحثات الفترة الماضية للجنة لتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات أيضاً ".

دوت الخليج

طارق الخولي: نتحرى الدقة في عمليات الفحص ونطبق المعايير بحيدة واللجنة لمنع تسلل اية أسماء قد تشكل خطراً على الامن القومي المصري

تابع “الخولي” خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": القائمة القادمة التي ستصدر خلال ايام تم العمل عليها من خلال عمليات البحث المستمرة وتلقي البيانات سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات التي نتلقى البيانات من خلالها سواء المجلس القومي لحقوق الانسان أو لجنتي حقوق الانسان بمجلسي النواب والشيوخ أو الرابط الالكتروني ايضاً أو الابلاغ المباشر "، لافتاً إلى أنه منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة وتم تفعيل المعايير الموضوعة لنشاطها في عميات البحث والفحص الاخيرة حيث تشترط تلك المعايير أن لايكون المحبوس منتمياً لتنظيم إرهابي أو إرتكب أعمال عنف "

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تطبيق المنعايير تم وفقاً لحيدة مجردة بغض النظر عن أسماء الشخوص أو مكانتهم أو إن كان حولهم، خلفية شخصصيات عامة، حيث تم تطبيق تلك المعايير بشكل مجرد بغض النظر عن الاسماء عبر السعي بالقدرة على إرسال أكبر عدد من البيانات مع الحرص الشديد لمنع تسلل اية أسماء قد تشكل خطراً على الامن القومي المصري أو كانت ضالعة في الانتماء لتنظيمات إرهابية "

أتم : لن نكون سبباً في خروج أي شخص ضالع في عمليات إرهابية يؤثر على الامن القومي".