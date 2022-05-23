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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699651/الأمانة-العامة-لحزب-مستقبل-وطن-تستضيف-اجتماع-تنظيمي-لمحافظة-الأقصر-صور

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا تنظيميًا لمحافظة الأقصر، بحضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

دوت الخليج

الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن تستضيف اجتماع تنظيمي لمحافظة الأقصر

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

تشكيل لجنة لدراسة قانوني التأمينات القديم والجديد وآثارهما على “المعاش المبكر”

وكان قد شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد، بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارات (القوى العاملة، قطاع الأعمال، المالية) لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975).

وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وقال “المهندس أشرف رشاد الشريف” إن المجلس حريص على نظام التأمينات والموازنة أكثر من الحكومة نفسها، وفي الوقت نفسه على عدم انهيار الأسرة المصرية، مضيفاً رشاد أنه بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات فى هيئة التأمينات ترد على الناس وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول.

واستطرد رشاد: "يهمنى فى إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تم التصفية لهم رغم عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار للنظام، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا".