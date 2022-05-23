انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من شيرين عبد الوهاب حول أزمتها مع حسام حبيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699646/أول-تعليق-من-شيرين-عبد-الوهاب-حول-أزمتها-مع-حسام-حبيب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيان رسمي لها وذلك عن طريق مكتبها الإعلامي، وطالبت خلاله عدم تناول أخبار خلافاتها الشخصية مع طليقها حسام حبيب بالإضافة إلى عدم الخوض في تفاصيلها.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل بيان شيرين عبد الوهاب الرسمي عبر مكتبها الإعلامي

بيان من شرين عبد الوهاب

وجاء بيان شيرين عبد الوهاب بعد تقدمها اتهامخا لحسام حبيب بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والقذف والتعدي عليها وحررت بلاغ صباح اليوم وطلبت تعهده بعدم التعرض لهم.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب الصادر عن مكتبها الإعلامي كالتالي: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.

إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة

وقد أخلت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين، وتهديدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

نيابة الشبخ زايد تخلي سبيل حسام حبيب بعد بلاغ طليقته شيرين

وقد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

فيما أوضح الفنان حسام حبيب، عندما تم سؤاله بشأن الواقع وأسباب وجوده بفيلا شيرين عبد الوهاب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.