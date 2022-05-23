انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب عدم الحصول على جرعة المخدرات.. شاب يحاول الإنتحار بمستشفى كفرالشيخ العام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699644/بسبب-عدم-الحصول-على-جرعة-المخدرات-شاب-يحاول-الإنتحار-بمستشفى-كفرالشيخ-العام

حاول شاب الإنتحار بسبب عدم الحصول على جرعة المخدر وقام بالقاء نفسه من الطابق الثاني بمستشفى كفرالشيخ العام وأصيب بكسور وكدمات وإشتباه نزيف داخلي تم وضعه تحت الملاحظة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

دوت الخليج كان شاب يدعي م. ع. ع. مقيم بمدينة سيدي سالم قد دخل مستشفي كفرالشيخ العام لإجراء عمليه جراحه وإستئصال" خراج " وتم عمل العملية وحجزه بقسم طوارئ الجراحة بالطابق الأول علوي. فوجئ العاملون وعدد من المواطنين المتواجدين بمستشفى كفرالشيخ العام مساء اليوم بقيام الشاب بالقاء نفسه من الطابق الثاني محاولاََ الإنتحار بسبب عدم الحصول على جرعة المخدر. تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق. تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان ، موضحا في منشور «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك» ،مضيفا : «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب عدم الحصول على جرعة المخدرات.. شاب يحاول الإنتحار بمستشفى كفرالشيخ العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.