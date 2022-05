انت الان تتابع تفاصيل خبر اونلاين.. تعرف على موعد بث فيلم Doctor Strange 2 حصرياً على موقعنا

دوت الخليج يرصد لكم موعد بث فيلم Doctor Strange 2 عبر منصة ديزني بلس

فيلم Doctor Strange 2 على الانترنت

سيتم بث فيلم Doctor Strange 2 عبر منصة ديزني بلس في 22 يونيو المقبل في ألمانيا، ما يعني أنه سيتم طرحه على المنصة العالمية في عدة دول بالتوازي.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر فيلم Doctor Strange تريندات ماضية وذلك بعد كشف صفحة سينما I Max في مصر عن عدم عرض الجزء الثاني منه بعدما منعته السعودية والكويت، لمخالفته القيم المجتمعية ووجود بعض اللقطات الغير لائقة.

منع عرض فيلم Doctor Strange

والذي كان من المقرر طرحه في 6 مايو المقبل وفقًا لتقرير سابق نشره من خلال موقع Hollywood reporter والفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى تم طرحه عام 2016، ولكن وجود شخصية غير سوية تميل إلى الشذوذ الجنسي تم منع عرض ذلك الفيلم.

تفاصيل فيلم doctor strange

وتدور أحداث فيلم doctor strange حول شخصية الطبيب ستيفين سترينج الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة شنيع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، والفيلم من تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة الذي تم منع عرضه في مصر، باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضًا ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love.

ومنع الفيلم في عدد من الدول وهي مصر والكويت والسعودية، وأصاب ذلك الخبر محبي ومنتظري هذا الجزء من الفيلم حالة من الحزن الشديد، ولكن لعدم مطابقته للقواعد الأخلاقية تم منعه وحدثت هذه الظاهرة من قبل حيث تم منع العديد من الأفلام غير المطابقة للمواصفات الأخلاقيه.