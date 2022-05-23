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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699662/بنك-القاهرة-يكشف-شروط-شراء-شهادات-الإدخار

قبل المواطنين على شراء شهادات ادخار من بنك القاهرة وغيره من البنوك بعد رفع الفائدة بقرار من البنك المركزي المصري، لذلك يتساءل الملايين عن شروط شراء شهاد إدخار بنك القاهرة والأوراق المطلوبة وهو ما يقدمه دوت الخليج لمتابعيه.

شروط شراء شهادات إدخار بنك القاهرة - فتح حساب جاري أو توفير للعميل في بنك القاهرة، قبل شراء الشهادة. - مع ضرورة توفر بعض المستندات، مثل: 1. بطاقة رقم قومي سارية. 2. جواز سفر إصدار جديد، يتضمن الرقم القومي. 3. شهادة الميلاد، لحسابات القصر. 4. إقامة سارية وجاوز سفر للأجانب المقيمين في مصر.

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